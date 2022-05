Spaniens früherer König Juan Carlos während eines Stierkampfes 2019. Erstmals nach seinem Gang ins Exil 2020 ist er am Donnerstag in seine Heimat zurückgekehrt.

Seit 2020 lebt Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi. Der erste Besuch seit seiner Abdankung findet anlässlich einer Regatta in Galicien statt.

Nach einer Abwesenheit von fast zwei Jahren ist Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Der im Exil in Abu Dhabi lebende 84-Jährige landete am Donnerstagabend in einem Privatjet am Flughafen Vigo-Peinador im Nordwesten des Landes, wie spanische Medien berichteten. Verschiedene TV-Sender übertrugen die Landung des Fliegers live.

Das Königshaus, das auf Abstand zum Ex-Monarchen bedacht ist, hatte die Reise erst am Vorabend offiziell bestätigt. Juan Carlos ist lediglich für einen Kurzbesuch nach Spanien gekommen. Zum Abschluss seiner Reise ist am Montag ein Treffen zwischen dem Altkönig und seinem Sohn, dem jetzigen König Felipe VI, geplant. Am Wochenende werde sich der passionierte Segler in Sanxenxo aufhalten, etwa 45 Autominuten von Vigo entfernt. Dort findet eine Regatta statt. In der Hafenstadt in Galicien wohnt Juan Carlos im Haus eines befreundeten wohlhabenden Unternehmers.

Der emeritierte König hatte seine Heimat am 4. August 2020 zunächst mit unbekanntem Ziel verlassen. Später tauchte er in Abu Dhabi auf. Anfang März ließ er nach der Einstellung aller Strafermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten verlauten, er wolle vorerst zwar im Exil bleiben, die Heimat aber bald sporadisch besuchen.