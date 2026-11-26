Vor der spanischen Insel Ibiza ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schiff mit einer Ladung von 8,2 Millionen Liter Dieselkraftstoff gesunken. Dies teilte der Notfalldienst der Balearen mit. Eines der 17 Besatzungsmitglieder der Med Emre kam ums Leben. Sieben weitere, viele von ihnen unterkühlt, konnten gerettet werden. Das erklärte der Notfalldienst in einem Beitrag auf der Plattform X .

Die Regierung der Region Balearen teilte mit, wegen des geladenen Diesels einen Notfallplan für drohende Umweltkatastrophen aktiviert zu haben. Ob tatsächlich Kraftstoff ausgetreten ist, war zunächst nicht bekannt.

Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die Clara Campoamor, sei unterwegs zur Untergangsstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit. Das Mittelmeer ist im Bereich des Untergangs mehrere Hundert Meter tief.

Der Tanker Med Emre in einem Archivbild aus dem Jahr 2020. Dietmar Hasenpusch/dpa

Nach Regierungsangaben ereignete sich das Unglück, als die Med Emre von Algeciras in der spanischen Provinz Cádiz nach Barcelona unterwegs war. Das nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder 120 Meter lange Schiff unter der Flagge Maltas meldete etwa 25 Seemeilen (etwa 46 Kilometer) nordöstlich von Ibiza Wassereinbruch. Die Ursache war zunächst unbekannt. In dem Seegebiet herrschte zu der Zeit die erste und niedrigste von drei aktiven Warnstufen, Gelb, wegen Sturms und hohen Seegangs.

Die Seenotrettung schickte drei Hubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona sowie mehrere Rettungskreuzer. Auch andere Schiffe in der Nähe beteiligten sich an der Rettung der insgesamt 17 Besatzungsmitglieder. Im Krankenhaus auf Ibiza wurde einer der Geretteten schließlich für tot erklärt.

Hinweis der Redaktion: Ursprünglich war berichtet worden, der Tanker habe 1,2 Millionen Liter Diesel an Bord gehabt. Die Menge wurde nachträglich korrigiert.