Vor der spanischen Insel Ibiza ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schiff mit einer Ladung von 8,2 Millionen Liter Dieselkraftstoff gekentert. Seitdem treibt es kieloben im Wasser. Offizielle Stellen der Balearen hatten zuerst berichtet, es sei gesunken, dies später aber korrigiert. Ein Seemann kam bei dem Unglück ums Leben, weitere sechs der insgesamt 17 Besatzungsmitglieder hätten Unterkühlungen erlitten. Das erklärte der Notfalldienst in einem Beitrag auf der Plattform X .

Die Regierung der Balearen teilte mit, wegen des geladenen Diesels einen Notfallplan für drohende Umweltkatastrophen aktiviert zu haben. Ob tatsächlich Kraftstoff ausgetreten ist, ist bisher nicht bekannt.

Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die Clara Campoamor, sei unterwegs zur Unglücksstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit. Dort, wo die Med Emre treibt, ist das Mittelmeer mehrere Hundert Meter tief.

Der Tanker Med Emre auf einem Archivbild aus dem Jahr 2020. Dietmar Hasenpusch/dpa

Nach Regierungsangaben ereignete sich das Unglück, als die Med Emre von Algeciras in der spanischen Provinz Cádiz nach Barcelona unterwegs war. Das nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder 120 Meter lange Schiff unter der Flagge Maltas meldete etwa 25 Seemeilen (etwa 46 Kilometer) nordwestlich von Ibiza Wassereinbruch. Die Ursache ist noch unbekannt. In dem Seegebiet herrschte zu der Zeit die erste und niedrigste von drei aktiven Warnstufen, Gelb, wegen Sturms und hohen Seegangs.

Die Seenotrettung schickte drei Hubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona sowie mehrere Rettungskreuzer. Auch andere Schiffe in der Nähe beteiligten sich an der Rettungsaktion. Im Krankenhaus auf Ibiza wurde einer der Geretteten schließlich für tot erklärt.

Die Gewässer um die Urlaubsinsel Ibiza gelten als ökologisch hochsensibel. Sie sind unter anderem Lebensraum für Meeresschildkröten, Delfine und den Balearensturmtaucher, eine der am stärksten bedrohten Vogelarten Europas. Eines der schwersten Schiffsunglücke in der Geschichte Spaniens ereignete sich im Jahr 2002, als der Tanker Prestige vor Galicien sank und Zehntausende Tonnen Schweröl weite Küstenstriche in Spanien und Frankreich verseuchten.

Hinweis der Redaktion: Ursprünglich war berichtet worden, der Tanker habe 1,2 Millionen Liter Diesel an Bord gehabt. Die Menge wurde nachträglich korrigiert. Nachdem die Regierung der Balearen ihre Angaben über den Zustand des Schiffs korrigiert hatte, wurde die Überschrift entsprechend aktualisiert.