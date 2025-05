Von Patrick Illinger, Alba de Tormes

Da liegt sie also. Eingebettet in einen reich verzierten Silbersarg, der Kopf umwickelt mit dem weißen und schwarzen Tuch ihres Ordens, beschützt von einem Kasten aus Glas. Friedlich sieht sie aus, die heilige Teresa von Ávila, auch wenn es mit der Totenruhe hier nicht weit her ist. Tausende Menschen, manche neugierig, viele beseelt, einige befremdet, ziehen an diesem Tag am Leichnam vorüber.