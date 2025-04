Spanien:Kinder seit Dezember 2021 eingesperrt - Deutsche Eltern verhaftet

Als wären sie noch nie an der frischen Luft gewesen. So beschreibt ein spanischer Polizist die Reaktion dreier Kinder, die aus ihrem Elternhaus geführt worden. Eines von ihnen soll erstaunt mit den Händen das Gras berührt haben. Alle drei hätten tief durchgeatmet.

Seit Dezember 2021 hat ein deutsches Ehepaar im nordspanischen Oviedo seine mittlerweile achtjährigen Zwillinge und einen zehnjährigen Sohn zu Hause eingesperrt – wegen der Corona-Pandemie, so berichten es spanische Medien unter Berufung auf die Behörden. Sie hätten nicht einmal in den Garten des Hauses gedurft.Im Haus hätten sie in Gitterbetten schlafen müssen. Sie seien von jeglichem Kontakt mit der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Auch seien sie nie zur Schule gegangen. Die Eltern zwangen sie, Windeln und Mundnasenmasken zu tragen, wie lokale Zeitungen berichteten.

Die Eltern wurden in der nordspanischen Stadt Oviedo festgenommen und die Kinder in einem Heim untergebracht, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der Polizist Francisco Javier Lozano sprach von einem „Horror-Haus“, wie die Zeitung La Nueva España berichtet. Andere Medien berichten, das Haus am Stadtrand sei völlig vermüllt gewesen. Einer Nachbarin sei aufgefallen, dass dort Kinder lebten, die nie zur Schule gingen. Sie habe die Polizei alarmiert. Die Behörden machten zunächst keine Angaben, warum die Eltern ihre Kinder von der Außenwelt isoliert hatten.

Als Polizisten am Montag während des massiven Stromausfalls in Spanien in das Haus eindrangen, hätten die Eltern erst noch verlangt, dass auch die Beamten Masken aufsetzten. Die Mutter habe neben der deutschen auch eine US-Staatsbürgerschaft, bestätigte die Polizei. Woher in Deutschland die Familie stammt, war zunächst unbekannt.