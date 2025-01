Das Rentenniveau in Spanien ist gar nicht so übel. Selbst wer nie einer geregelten Arbeit nachging, bekommt im Alter einige hundert Euro, und das 14-mal im Jahr. Im Durchschnitt erhalten Spaniens Rentnerinnen und Rentner an die 1300 Euro monatlich. Doch das Leben ist teuer, und so manche Seniorin und mancher Senior verdient sich mit Gelegenheitsjobs ein Zubrot.