Bürger können Streitigkeiten mit Behörden von einem Sozialgericht klären lassen, und noch nie war es leichter, ein Verfahren anzustrengen: Die KI kann ja schnell den Antrag schreiben. Wie gehen die Gerichte damit um?

Für die einen geht es ganz schnell. Ein paar Schlagworte bei Claude, Chat-GPT oder Gemini eingetippt, „Krankengeld“ oder „Grundsicherung“ oder „Rentenversicherung“ und dann noch ein paar Wörter, mit denen sich die meisten nur ungern allzu lange beschäftigen. „Widerspruchsverfahren“ zum Beispiel. Wer sich ein paar zusätzliche Sekunden nehmen will, macht vielleicht sogar ein Foto von einem Attest, einem Rentenbescheid, einem anderen amtlichen Schreiben. Noch ein paar Sekunden warten. Schon spuckt einem die KI ein Schreiben aus. Namen einfügen (wichtig!), ausdrucken, unterschreiben. Fertig.