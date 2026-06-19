Wegen eines Unwetters ist das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck unterbrochen worden. „Begebt euch bitte jetzt in eure Fahrzeuge, denn dort seid ihr am sichersten“, informierten die Veranstalter etwa in einer App und über Instagram . Ein Sprecher betonte, die Unterbrechung sei nur zeitlich begrenzt – für die Dauer des Unwetters. Das Festival werde nicht für den Abend komplett abgebrochen.

Die Veranstalter riefen die in Autos sitzenden Menschen dazu auf, die Warnblinkanlage einzuschalten, wenn noch Platz für andere Personen im Fahrzeug ist. „Wer kein Fahrzeug dabeihat, sucht bitte einen Platz in einem Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker.“

Über die App, den Instagram-Broadcast-Channel und den Sender CampFM auf 91,4 MHz sollten die Menschen auf dem Laufenden gehalten werden.

Fast 60 000 Besucher an sehr heißem Wochenende

Erst am Nachmittag war das dreitägige Rockfestival in der Nähe des Bodensees mit den ersten Auftritten gestartet. Die Musikfans hatten gleich zum Auftakt mit Hitze zu kämpfen. Die Stimmung vor den Bühnen war trotzdem gut. Sänger Clueso, Billy Talent und die Band Provinz waren unter anderen für den ersten Tag angekündigt.

Rund 59 000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Wochenende erwartet und müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet – mit mehr als 35 Grad. Die Veranstalter haben auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände stehen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen dürfen mitgebracht werden. Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt.

Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr unter anderen auch Kraftklub, Finch und The Offspring.