Die Hamburger Millionenerbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel streiten um die gemeinsamen Kinder. Nun wurden ihm die beiden Minderjährigen an Silvester in Dänemark gewaltsam entrissen - und tauchen bei der Mutter wieder auf.

Von Elisa Britzelmeier

Das neue Jahr hat vor ein paar Minuten begonnen, im dänischen Gråsten (Gravenstein) will ein Vater mit seinen Kindern das Feuerwerk anschauen, vor einem Lokal am Hafen. Da halten zwei Autos mit deutschen Kennzeichen, mehrere Männer steigen aus, stoßen den Vater zu Boden, zerren die beiden Kinder ins Auto. Und fahren davon. So beschreibt die dänische Polizei den Vorfall aus der Silvesternacht. Sie schreibt auch: Hintergrund sei ein anhaltender Streit zwischen den Eltern um das Sorgerecht für die beiden Kinder, zehn und 13 Jahre alt.