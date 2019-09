Die Raststätte Aire Claude Bonnier liegt an der E 603 in der Nähe der Stadt Angoulême, etwa 140 Kilometer nordöstlich von Bordeaux. Am 16. Juni 2018 gegen 22.45 Uhr fuhr der Marokkaner Boujemaa L., 42, von der Autobahn ab und stellte seinen 40-Tonner auf dem Parkplatz der Raststätte ab. Es war Samstag, das französische Sonntagsfahrverbot für Lkw trat schon um 22 Uhr in Kraft. In der oberen Schlafkabine hinter seinem Fahrersitz lag die Studentin Sophia Lösche, an Händen und Füßen gefesselt.

