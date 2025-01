Von Alexander Menden

In der englischen Grafschaft Hertfordshire hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, die schwangere Frau des deutschen Fußballers Kai Havertz in sozialen Medien beleidigt und bedroht zu haben. Sophia Havertz, die ihr erstes Kind mit dem deutschen Nationalspieler und Stürmer des FC Arsenal erwartet, hatte zwei Nachrichten öffentlich gemacht, die sie nach der Niederlage Arsenals gegen Manchester United in einem englischen Pokalspiel am 12. Januar auf Instagram erhalten hatte. Darin war ihr unter anderem gedroht worden, ihr ungeborenes Kind zu töten. Außerdem wurde ihr eine Fehlgeburt gewünscht.