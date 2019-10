Einen Monat lang löste ein Känguru, das rund um die nordrhein-westfälische Stadt Xanten über die Straßen hüpfte, immer wieder Polizeieinsätze aus. Einfangen konnte man das Tier nicht - bis Beamte am Sonntagabend Erfolg hatten: Mithilfe eines Tierarztes, der das Tier mit einem Blasrohr betäubte, wurde das Beuteltier eingesackt. Wo das Känguru ausgebüxt war, weiß die Polizei nicht: "Keiner scheint das Kleine zu vermissen", so die Behörde in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Tier kam vorübergehend in den Krefelder Zoo.