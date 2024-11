Von Violetta Simon

Übrig geblieben, ungeliebt, sozial inkompetent: Menschen, die allein in einem Restaurant sitzen, galten lange als bemitleidenswert. „Trauriger als die Not, trauriger als ein Bettler ist der Mensch, der allein in der Öffentlichkeit isst“, klagte der französische Philosoph Jean Baudrillard in seinem 1986 erschienenen Buch „Amérique“.