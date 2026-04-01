Bei einem Streit in Solingen sind zwei Männer durch Stichverletzungen schwer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Tatverdächtig ist ein weiterer Mann, wie Patrick Penders von der Staatsanwaltschaft Wuppertal sagte. Der Verdächtige wurde noch vor Ort angetroffen und von Polizeibeamten festgenommen, die wegen eines Verkehrsunfalls zufällig in der Nähe waren.

Den Ermittlungen zufolge hatten sich zwei Männer gestritten. Ein dritter Mann kam laut Staatsanwaltschaft hinzu, um zu schlichten. Er und einer der beiden anderen wurden dann verletzt. Über den Hintergrund des Streits und den genauen Tathergang wurde zunächst nichts bekannt.

Am Tatort sperrte die Polizei einen Straßenabschnitt komplett ab. An dem Einsatz waren auch Beamte einer Hundertschaft beteiligt. Fotos zeigten ein auf der Straße liegendes Messer auf der Straße. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, war unklar.