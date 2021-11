Vor 14 Monaten wurden in einer Wohnung in Solingen die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Nun wurde die Mutter wegen Mordes verurteilt.

Eine Mutter muss für den Mord an fünf ihrer sechs Kinder lebenslang in Haft. Das Gericht geht davon aus, dass sich die Frau am untreuen Ehemann rächen wollte.

Von Sabine Maguire, Wuppertal

Das Wuppertaler Landgericht hat die Höchststrafe verhängt: Lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Die Mutter aus Solingen ist aus Sicht der Kammer voll schuldfähig. Fünf tote Kinder, zwischen ein und acht Jahren alt, sediert und in der Badewanne erstickt: Es ist eine monströse Tat, die die 28-Jährige begangen haben soll. Und es ist ein Urteil, das manchen Angeklagten sicher erschüttern würde. Christiane K. sitzt am Donnerstagvormittag einfach nur da und starrt in den Saal. So wie sie es an jedem der 20 Verhandlungstag in den vergangenen Monaten getan hat.

Der Vorsitzende Richter Jochen Kötter hat alles versucht, um der mädchenhaft wirkenden Frau eine Brücke zu bauen, heraus aus der Sprachlosigkeit. Mit eindringlichen Worten wandte er sich einmal an Christiane K.: Sie müsse ihr Schweigen brechen, andernfalls drohe ihr die Höchststrafe. Vergeblich. Es ist nicht so, als hätte die Mutter nie etwas gesagt über den Tod der Kinder und auch darüber, dass sie später am Düsseldorfer Hauptbahnhof schwerverletzt unter einem Zug lag. Doch ihre Aussagen finden außerhalb des Wuppertaler Gerichtssaals statt.

Der Sprung auf die Gleise, aufgezeichnet von einer Videokamera? Ein versehentliches Stolpern - so hat es die Angeklagte den Sachverständigen vor dem Prozess erzählt. Und die Kinder, wer hat sie erst mit Medikamenten schläfrig gemacht und dann, eins nach dem anderen, in der Badewanne ertränkt? Auch darüber hat die Mutter gesprochen: Sie erinnere sich an einen Mann, der in die Wohnung gekommen sei, um ihr Leben zu zerstören. Dann ein Schlag auf den Kopf, nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit die Flucht aus der Wohnung.

Geglaubt hat die Kammer ihr diese Geschichte nicht. Stattdessen zeichnet Kötter in seiner Urteilsbegründung das Bild einer Frau, deren Lebensentwurf am Morgen des 3. September 2020 zusammenbrach. Sie habe ein narzisstisches, ichbezogenes Leben "auf einer Insel" geführt, zu dem die sechs Kinder ebenso gehörten wie der Ehemann. Die Angeklagte habe jahrelang das Gefühl gehabt, selbst die Kontrolle zu haben. Dann spürt sie in den Monaten vor der Tat, irgendwas ist anders.

Ihr Mann trägt auffälligen Schmuck, tippt grinsend auf seinem Handy herum. Sie will ihn auch eifersüchtig machen und gibt vor, mit einem anderen zu flirten. Erstellt sogar einen Fake-Chat. Eifersüchteleien gehörten aus Sicht der Kammer zu dem manipulativen Spiel der Angeklagten inmitten einer On-Off-Beziehung. Der Ehemann tut dann aber nicht das, was Christiane K. erwartet: Er kommt nicht zurück, stattdessen posten er und seine neue Freundin am Tatmorgen ein Foto auf Facebook, das sie in inniger Umarmung zeigt. "Da hat sie gemerkt, dass ihr die Kontrolle entgleitet", sagt Kötter über die Angeklagte.

"Alles lief auch nach der Tat geordnet und strukturiert ab"

Die Chat-Protokolle sind das entscheidende Beweismittel. Am Tag der Tat bricht um 9.15 Uhr der Kontakt ab, den Christiane K. zuvor mit ihrem Mann und der Mutter geführt hat. Um 10.37 Uhr ist sie wieder online, später schreibt sie an ihre Mutter: "Die Kinder sind tot. Schick die Polizei in die Wohnung". Sie ruft noch Kontoauszüge ab und googelt die Abfahrtszeiten für Bus und Bahn. Dann trifft sie ihren ältesten Sohn, 12. Er ist zum Tatzeitpunkt in der Schule und überlebt als einziger der sechs Kinder.

Die Mutter fährt mit dem Jungen nach Düsseldorf. Weil er nicht mit ihr vor den Zug springen will, schickt sie ihn weiter zur Großmutter. "Alles lief auch nach der Tat geordnet und strukturiert ab", sagt der Vorsitzende Richter. Eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit verweist er "in das Reich der Fabeln", wie schon die zwei Gutachter zuvor. Die Angeklagte habe sich am untreuen Ehemann rächen wollen. Und sie habe - den geplanten Suizid vor Augen - gewusst, dass sich niemand würde um die Kinder kümmern können.

Die Erklärung für das "unglaubliche Geschehen" sei nur schwer nachvollziehbar, räumt Richter Kötter ein. Er wisse, dass nach einer solchen Tat der Ruf nach Auflösung, oder gar Erlösung aufkomme - und dass man hoffe, jemand würde sagen: "Meine Güte, sie war halt krank." Dass aber habe die Kammer nicht liefern können. Die Verteidiger kündigen derweil an, gegen das Urteil in Revision zu gehen und vor den Bundesgerichtshof zu ziehen.