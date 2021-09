Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen:Eine Mutter schweigt

Teddybären, Kerzen und Blumen: Fünf Kinder starben in der Wohnung in Solingen.

Von Sabine Maguire, Wuppertal

"Verheiratet?" Es ist bislang die einzige Frage, auf die der Vorsitzende Richter Jochen Kötter von der Beschuldigten eine Antwort bekommen hat, ein kurzes "Ja". Das war es. Seit Juni sitzt die 28-Jährige nun auf der Anklagebank im Wuppertaler Landgericht - und schweigt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Sie soll am 3. September 2020 fünf ihrer sechs Kinder getötet haben. An diesem Tag waren Polizisten in die Wohnung der Familie in der Solinger Hasseldelle geeilt. Da waren Luca, 8, Timo, 6, Sophie, 3, Leonie, 2, und Melina, 1, schon tot.