Marius Borg Høiby, ältester Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, ist erneut festgenommen worden, wegen des Verdachts auf Vergewaltigung. Die Polizei in Oslo teilte am Dienstagmorgen mit, sie habe um kurz vor Mitternacht das Auto angehalten, in dem der 27-Jährige unterwegs gewesen sei, und habe diesen in Gewahrsam genommen. Ob er länger inhaftiert bleiben soll, wurde noch nicht entschieden.

Zugleich weitete die Polizei die Anschuldigungen gegen Høiby aus. Ihm wird nun auch ein Verstoß gegen einen Paragrafen vorgeworfen, in dem es um sexuellen Umgang mit einer Person geht, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann. „Was die Polizei zu der Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr handelt“, hieß es in der Mitteilung der Ermittler. „Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren.“

Es sind nicht die ersten Vorwürfe gegen den Sohn der Kronprinzessin. Am 4. August war Høiby in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. In einer schriftlichen Stellungnahme räumte er damals ein, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.Seitdem wurden die Vorwürfe unter anderem um Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen ausgeweitet. Dies bestreitet der 27-Jährige, der am 13. September im Zuge der Ermittlungen erneut festgenommen worden war. Die Polizei ermittelt weiter auch zu diesen und anderen Vorwürfen, die bis zum Fahren ohne gültigen Führerschein reichen.

Marius Borg Høiby bestreitet die Vorwürfe

Die mutmaßlich misshandelte junge Frau in dem neuen Fall ist eine andere Frau als jene, die die ersten Vorwürfe erhoben hatte. Høibys Verteidiger Øyvind Bratlien sagte dem Rundfunksender NRK, sein Mandant streite die Vorwürfe ab. Das Königshaus teilte mit, es werde keine Stellungnahme abgeben. Ein Sprecher verwies auf die Polizei und Høibys Anwalt. Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr wird in Norwegen mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Høiby ist Mette-Marits ältester Sohn aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit Thronfolger Kronprinz Haakon hat sie zwei weitere Kinder, die Erbprinzessin Ingrid Alexandra, 20, und den Prinzen Sverre Magnus, 18. Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.