Auf den ersten Blick fällt das weiße Reihenhaus mit den dunkel umrandeten Fenster kaum auf. Es sieht aus wie all die anderen Häuser in dieser Straße im nordrhein-westfälischen Soest. Erst der zweite Blick bemerkt das Unkraut, das hinter den aufgereihten Mülltonnen wuchert. Oder das kaputte Stoff-Rollo, das schief im Fenster des Obergeschosses hängt. Das Haus ist inzwischen unbewohnt, an der Tür kleben Polizeisiegel, die kenntlich machen, dass hier ermittelt wird. Ein Tatort in einer beschaulichen Siedlung, in der Gegend mittlerweile als „das Horrorhaus von Soest“ bekannt.

In diesem Haus soll eine Frau im vergangenen Jahr mehrere Monate festgehalten, gequält, erniedrigt, misshandelt und vergewaltigt worden sein. Lokale Medien berichten davon, sie sei wie eine Sklavin gehalten worden. Gegen vier Männer im Alter von 16 bis 29 Jahren sei Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung erhoben worden, bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Arnsberg am Telefon. Von Juli bis November 2025 soll die eigentlich obdachlose Frau, 33 Jahre alt, in dem Haus gelebt haben. Aus Angst, sie könnte den bevorstehenden Winter nicht überleben, sei dort geblieben. Unter anderem soll einer der Angeklagten die Frau an ein Heizungsrohr gefesselt haben. Zwei der Angeklagten sollen die Frau gemeinsam vergewaltigt haben.

Von den mutmaßlichen Taten sollen Videos existieren, es könnte mehr mögliche Täter geben

Wie der Soester Anzeiger und der WDR berichteten, soll ein Nachbar am späten Abend des 3. November die Frau halb nackt und gefesselt auf der Terrasse des benachbarten Reihenhauses entdeckt haben. Die Hände der Frau seien mit Handschellen gefesselt und über dem Kopf an einem Balken befestigt gewesen, heißt es in dem Bericht des Soester Anzeigers. Sie habe den Boden nur gerade so mit den Zehenspitzen berühren können. Der Mann alarmierte die Polizei. Die Frau soll zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Mehrere Monate lang musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Wie der Zustand der Frau aktuell ist, ist unklar.

Von den Taten, die die Frau mutmaßlich über Monate über sich ergehen lassen musste, sollen Videos existieren, vielleicht gibt es sogar mehr mögliche Täter als die jetzt vier Beschuldigten, von denen zwei in Untersuchungshaft sitzen. Das wird voraussichtlich der Prozess klären, der am 12. Oktober vor dem Landgericht Arnsberg beginnt. Nicht angeklagt ist übrigens die Partnerin des 29 Jahre alten Hauptbeschuldigten. Dem Bericht zufolge soll sie während der mutmaßlichen Taten mit ihm und den gemeinsamen Kindern in dem Haus gelebt haben. Die misshandelte, obdachlose Frau soll eine Freundin von ihr gewesen sein.

Der Fall erinnert an den zehn Jahre zurückliegenden Fall, der sich im „Horrorhaus von Höxter“ zugetragen hat. Auf den Hof in Ostwestfalen hatten Wilfried und Angelika W. mehrere Frauen mit Zeitungsanzeigen angelockt und dort grausam gequält. Zwei von ihnen waren an den Folgen der Misshandlungen gestorben. Wilfried W. war 2018 wegen Mordes durch Unterlassen zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Später wurde noch eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Angelika W. war zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.