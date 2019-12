Er war in für einen Doppelmord verurteilt worden, den er immer bestritten hat. Jetzt ist Jens Söring nach 33 Jahren Haft zurück in Deutschland. Eine Begegnung in Frankfurt.

Plötzlich ist er da, umringt von Kameras und Journalisten, die um ihn herumtanzen, irgendjemand trägt die Tasche, die man ihm mitgegeben hat, darin ist nichts, sagt er später. Na ja, fast nichts, der Overall aus dem Abschiebegefängnis, mit dem sie ihn in die Welt entlassen wollten, die Knaststiefel, ach ja, und Socken. Er trägt einen grauen Jogginganzug, weiße Turnschuhe mit Schnürsenkeln, Unterwäsche, er zeigt die Schichten. 80 Dollar hat er dafür gezahlt, das war es ihm wert. Und er trägt die schwarze Brille aus dem Buckingham Correctional Center, die er nicht mag. Sie ist das Einzige, das aus seinem alten Leben geblieben ist. So steht Jens Söring da, der seit dreiunddreißigeinhalb Jahren nicht mehr in der Welt war - vom System ausgespuckt.