Der „Kuckuck“ ruft. Er ruft nach Alkohol: „Promille, Promille, Promille!“ Aus den Boxen des Aprés-Ski-Lokals im Zentrum von Sölden wummert der Song „Scheiß-Alkohol“ von einem Künstler namens Schmitti featuring Abriss-Duo. Skitouristen aus Holland, Polen und dem Rheinland prosten sich mit Weißbier, Aperol Spritz und Glühwein zu. Den Refrain des Sauf-Songs grölen die meisten recht flüssig mit: „Denn das ist unser letzter Wille: Promille, Promille, Promille!“
Skiort SöldenSaufverbot in der Saufhochburg, kann das gehen?
Sölden in Tirol gilt als Skigebiet mit „Party-Kompetenz“. Nun schränkt die Gemeinde den Alkoholkonsum ein. Klingt widersinnig, doch Einheimischen ging das exzessive Feiern zu weit. Ein Besuch.
Von Titus Arnu
