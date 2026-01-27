Der „Kuckuck“ ruft. Er ruft nach Alkohol: „Promille, Promille, Promille!“ Aus den Boxen des Aprés-Ski-Lokals im Zentrum von Sölden wummert der Song „Scheiß-Alkohol“ von einem Künstler namens Schmitti featuring Abriss-Duo. Skitouristen aus Holland, Polen und dem Rheinland prosten sich mit Weißbier, Aperol Spritz und Glühwein zu. Den Refrain des Sauf-Songs grölen die meisten recht flüssig mit: „Denn das ist unser letzter Wille: Promille, Promille, Promille!“