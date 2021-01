SZ-Kolumne "Bester Dinge":Das vergiftete Geschenk

Wie Markus Söder seinen Koalitionspartner Hubert Aiwanger an dessen 50. Geburtstag zu mehr Gelassenheit überreden will.

Von Peter Fahrenholz

Zu den weniger erfreulichen Dingen im Leben von Markus Söder gehört sein Koalitionspartner Hubert Aiwanger. Wer weiß schon, wie oft Söder, wenn er sich am Kabinettstisch Aiwangers Erklärungen der Welt aus niederbayerischer Sicht anhören muss, verflucht hat, dass er die Koalition, zu der er ungerechterweise gezwungen war, ausgerechnet mit den Freien Wählern und ihrem Chef Hubert Aiwanger geschlossen hat? Er hätte ja auch die brave, biedere, bayerische SPD nehmen können. Die hätte ihr Glück, endlich in Bayern auch mal ein bisschen mitregieren zu dürfen, vermutlich nicht fassen können und wäre Söder nicht ständig in die Parade gefahren.

Aiwanger aber, dessen unaufhörlichen Redeschwall man unter medizinischen Gesichtspunkten durchaus unter die Durchfallerkrankungen einsortieren könnte, geht seinem Regierungschef unentwegt auf die Nerven, besonders beim Thema Corona. Wenn Söder "Stopp" ruft, entgegnet Aiwanger "Auf geht's" und plädiert für alle möglichen Lockerungen. Gerade erst hat er verkündet, man solle doch die Hotels öffnen, denn in Hotels könne man sich ja nicht anstecken. Ein Befund, der aus virologischer Sicht noch nicht bestätigt worden ist.

Weil er ihn nicht einfach rausschmeißen kann wie seine Gesundheitsministerin Melanie Huml, hat Söder seinem Vize jetzt zum Geburtstag neben einem Rucksack und fränkischen Würsten auch ein Meditationsbuch geschenkt. Es heißt: "Energie, Klarheit und innere Ruhe erlangen. In jeder Situation". Wer darin eine Ermahnung sieht, hat recht. Aber wer glaubt, dass sie auch befolgt wird, täuscht sich.

