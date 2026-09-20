„Uh-oh“ – das Geräusch einer neuen Nachricht beim Messengerdienst ICQ begleitete viele Millennials in den Anfangszeiten der sozialen Medien. Die ICQ-Nummer kannte man auswendig, genauso wie die Nummer des Festnetztelefons, und wenn man nicht gerade mit seinen Freunden gechattet hat, dann personalisierte man sein Myspace-Layout oder fügte seine Klassenkameraden auf „SchülerVZ“ hinzu. Diese Zeit ohne Algorithmus, den zugeschnittenen Feed in den heutigen sozialen Medien, schien längst vergessen zu sein – bis jetzt.

Die 1990er- und die 2000er-Jahre sind en vogue, mit Crop Tops, Low-Rise- oder Baggy-Jeans und Glitzersteinen. Warum also nicht wieder die alten Netzwerke reaktivieren und statt des Tiktok-Algorithmus wieder den chronologischen Nachrichtenstrom bekommen?

Wenn es nach den Myspace-Besitzern Tim und Chris Vanderhook geht, wäre das eine erfreuliche Nachricht. Im Sommer erschien eine Doku, in der die beiden verkündeten, dass sie trotz früherer Verluste von 150 Millionen US‑Dollar einen Relaunch planen. Das genaue Datum ließen sie allerdings offen. „Wir warten auf die richtige Zeit. Und wenn es nicht funktioniert, probieren wir es wieder!“, sagt das Duo laut einem Bericht des People-Magazins.

Auf anderen Plattformen ist man auf den ersten Blick schon weiter: Unter dem Slogan „The legendary messenger is back“ startete das Fanprojekt „ICQ Reborn“. Die Benutzeroberfläche lässt manch einen Millennial in Nostalgie schwelgen, man bekommt wieder eine ICQ-Nummer, und auch der Uh-oh-Sound ist wieder da. Allerdings hat die Website kein Impressum und wahrscheinlich auch keine Markenrechte oder keinen Datenschutz.

Was ist „Algorithmus-Fatigue“?

Doch wollen User wirklich zurück zum Ursprung? Der Medienwissenschaftler Manuel Menke von der Universität Kopenhagen forscht zum Thema Mediennostalgie und sagt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: „Es gibt auf jeden Fall ein Interesse für diese alten Netzwerke.“ Er erkenne eine „Algorithmus-Fatigue“, also eine mentale und emotionale Erschöpfung durch die Nutzung von algorithmisch gesteuerten Plattformen. Eine Studie aus dem Jahr 2024 nennt dafür insbesondere drei Gründe: die Wiederholung von ähnlichen Inhalten, die mangelnde Transparenz, wie die Algorithmen funktionieren, sowie das Gegenteil – also auch, wenn man den Algorithmus versteht, ermüdet das die User. „Viele haben das Gefühl, dass sie nicht die Kontrolle über ihren eigenen Feed haben“, sagt Menke. „Techkonzerne haben ihre Plattformen mit Werbung monetarisiert und den Algorithmus so verändert, dass die Nutzer mehr Zeit darauf verbringen.“ Das sei ein potenzieller Grund, die Anfänge des Internets zu romantisieren.

Doch nicht nur das Genervtsein von Algorithmen ist ein Grund für die Sehnsucht nach Myspace und Co. „Die 90er- und frühen 2000er-Jahre werden rückblickend von vielen als relativ unpolitisch empfunden“, sagt Manuel Menke. „Die Menschen denken an Zeiten zurück, in denen die Nachrichtenlage weniger erdrückend war.“ Verschiedene Generationen definieren sich laut Menke über ihre Medienerfahrungen: Walkmen in den 1980ern, das Aufwachsen mit den ersten Smartphones in den 2010er-Jahren oder eben die ersten sozialen Netzwerke. „Das sind wichtige Marker für die jeweiligen Generationen“, sagt Menke.

Trotzdem sieht er für eine Wiederbelebung der „alten Netzwerke“ kaum Chancen: „In der Regel schaffen sie es nicht, wieder zu Hauptplattformen zu werden.“ Das liege vor allem an der Vormachtstellung der großen Anbieter, welche jegliche Kritik ignorieren können: „Wenn man eine Plattform verlässt, dann verliert man auch bestimmte Gruppen und Communitys – die sind den Menschen aber wichtig.“

Ein Comeback sei somit eher als Nischenprodukt möglich, für jene, die wirklich auf einen großen Teil ihres bisherigen Umfelds in den Netzwerken verzichten können. „Wenn jemand slow communication will und glücklich ist, wenn er zwei Nachrichten am Tag anstatt 50 bekommt, kann das eine Option sein“, sagt der Medienforscher. Überzeugt ist Menke trotzdem nicht: „Ich denke, dass man schnell merkt, warum es die alten sozialen Medien nicht mehr gibt.“