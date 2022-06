Snoop Dogg, 50, US-amerikanischer Rapper, hat das Gehalt seines privaten "Joint-Drehers" erhöht. "Inflation. Das Gehalt ist gestiegen!", schrieb er auf Twitter. Vor drei Jahren hatte er erzählt, dass er einem Mitarbeiter etwa 40 000 Dollar pro Jahr zahle, damit dieser ihm seine Joints drehe. Unter dem Tweet sammelten sich zahlreiche Bewerbungen: "Wenn du eine Urlaubsvertretung brauchst, ruf mich an!" So schnell wird die Stelle vermutlich nicht frei - Snoop Dogg sagte in der "Howard Stern Show", dass er sehr zufrieden mit seinem jetzigen "PBR" ("Professional Blunt Roller") sei.

Camille Vasquez, 37, US-amerikanische Rechtsanwältin, ärgert sich über Sexismus. Die Anwältin hatte den Schauspieler Johnny Depp im Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard vertreten. Während des Prozesses kursierten Gerüchte um eine Liebesbeziehung mit dem Schauspieler. In einem Interview mit dem US-Magazin People sagte Vasquez, sie sei enttäuscht, dass die Leute ihren Umgang mit Depp auf irgendeine Weise für "unangemessen oder unprofessionell" hielten. "Es ist auch ein unethischer Vorwurf. Das ist sexistisch." Die Gerüchte seien aber absehbar gewesen: "Ich kann nicht sagen, dass ich sehr überrascht war." Zu ihrem Umgang mit Depp erklärte Vasquez, sie sei generell ein herzlicher Mensch: "Ich umarme alle. Und ich schäme mich nicht dafür."

Franziskus, 85, Papst, mag keine Spitze. "Wo sind wir denn?", sagte er am Donnerstag im Vatikan über spitzenbesetzte Gewänder, wie das Portal katholisch.de berichtete. Der Papst verglich die Vorliebe für Kleidung aus der Zeit vor dem zweiten Vatikanischen Konzil mit der "Spitze der Oma". Diese würde manchmal getragen, um der Großmutter die Ehre zu erweisen, so Franziskus weiter. Franziskus bezog sich mit seiner Kritik auf Fotos von Gottesdiensten in Sizilien, auf denen die Priester offenbar liturgische Kleidung im alten Stil getragen hatten.

Sebastian Stan, 39, rumänisch-US-amerikanischer Schauspieler, hat sich mit Sitcoms getröstet. "Es gibt viele Zeiten, in denen ich eine Menge einsame Nächte mithilfe von ,Friends‛ überstanden habe", sagte der 39-Jährige in einem Gespräch mit Jennifer Aniston in der Serie "Actors on Actors". Auch Aniston verweist auf das vorübergehende Gefühl von Zugehörigkeit, das die Serie dem Publikum vermitteln könne: "Es ist manchmal wie ein Freund, der bei einem ist", sagte die 53-Jährige.

Pete Doherty, 43, britischer Rockmusiker, lebt enthaltsam. "Ich nehme kein Heroin mehr. Aber es ist nicht leicht. Die Besessenheit ist noch in mir. Ich habe allerdings keine große Lust, es zu nehmen. Es ist im Moment ein wilder Ritt. Es wird sich zeigen, ob ich in dieser Welt ohne das Zeug existieren kann", sagte Doherty dem Playboy. Der Sänger machte während seiner Karriere immer wieder mit seinem von Drogenproblemen geprägten Lebensstil Schlagzeilen. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Katia de Vidas in der Normandie auf dem Land.