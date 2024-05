Von Kerstin Lottritz

Hobby-Archäologen haben in Polen auf dem Gelände des ehemaligen Nazi-Hauptquartiers menschliche Überreste gefunden. Warum das für die Wissenschaft ein Problem sein kann und warum man mit Interpretationen zu den Hintergründen noch warten sollte, erklärt der Direktor der Staatssammlung für Anthropologie München, Albert Zink, im Interview. Er wünscht sich, dass man bei Knochenfunden viel schneller Anthropologen hinzuziehen sollten - am besten direkt an der Fundstelle.