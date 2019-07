15. Juli 2019, 18:59 Uhr Sizilien Polizei als Mafia-Mieter

Das Quartier der Polizei in der Stadt Vittoria mietete man von einer Familie, die einem Clan zugerechnet wird.

Die Polizei einer sizilianischen Stadt hat ihr Hauptquartier von einer Familie gemietet, die einem Mafia-Clan zugerechnet wird. Ein Sprecher der Finanzpolizei bestätigte am Montag, dass das Gebäude in der Stadt Vittoria nun beschlagnahmt wurde. Die Miete soll zum Teil an den stadtbekannten Familienclan Luca gegangen sein. Italienische Medien berichten, dass das Innenministerium, unter dem die Polizei steht, 105 000 Euro Miete pro Jahr bezahlt hätte. Die Luca-Familie habe 50 Prozent des Gebäudes im Jahr 2012 erworben, als die Polizei bereits seit einigen Jahren darin stationiert war. La Repubblica zitierte den Provinzpolizeichef , der angab, dass das Ministerium nichts von der Mafia-Connection der neuen Besitzer gewusst habe.