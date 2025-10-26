Der Mord an dem Politiker Piersanti Mattarella 1980 gilt als Werk der Mafia und ist bis heute ein Rätsel. Doch nun gibt es eine spektakuläre Wendung: Hat ein sizilianischer Polizist damals ein wichtiges Beweisstück verschwinden lassen?

Der Mann scheint ins Leere zu starren. Er kniet vor einem Auto, hält einen leblosen Körper in den Armen. Man sieht die Beine in Stoffhosen, die Füße in Lederschuhen, sie hängen noch auf dem Beifahrersitz. Es ist eines der berühmten Schwarz-Weiß-Bilder der Fotografin Letizia Battaglia, und es zeigt Sergio Mattarella, den heutigen italienischen Staatspräsidenten. In den Armen hält er seinen älteren Bruder Piersanti, erschossen auf dem Weg in die Kirche in Palermo.