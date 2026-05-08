Das kleine Städtchen Sinzig mit seinen gut 17 000 Einwohnern ist ein beschaulicher Ort. In der Altstadt stehen Fachwerkhäuser, in den Gassen und Plätzen ist Kopfsteinpflaster verlegt. Man kann sich setzen, etwas trinken, sich entspannen. Eine rheinland-pfälzische Kleinstadt eben, im Kreis Ahrweiler in der Nähe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.

Doch an diesem Freitag herrscht hier Ausnahmezustand. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat die Innenstadt weiträumig abgesperrt. Ein Hubschrauber kreist am Himmel. Der Grund: eine Geiselnahme in einer Bankfiliale. Um 9 Uhr morgens wird die Polizei informiert. Sie geht von mehreren Tätern und Geiseln aus, eine genaue Zahl nennt sie nicht. Eine der Geiseln sei der Fahrer eines Geldtransporters. Details sind noch unklar. Laut SWR handelt es sich um eine Volksbank-Filiale.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort. Thomas Frey/dpa

Die Lage sei statisch, teilt die Polizei mit. „Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, besteht zum derzeitigen Stand keine Gefahr.“ Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser und Wohnungen nicht verlassen, sagt ein Polizeisprecher der SZ.

Die Polizei hält sich mit Informationen für die Medien zurück, geht nicht mit allen Details an die Öffentlichkeit. Das habe taktische Gründe, sagt ein Sprecher der SZ. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch an der Geiselnahme beteiligte Personen die Nachrichten mitverfolgen. Angaben über die Zahl der Menschen in der Bank will der Sprecher deshalb zunächst nicht machen, auch nicht über das weitere Vorgehen der Polizei. Ob die Täter bewaffnet sind und ob es Verletzte gibt, ist nicht öffentlich bekannt. Die Polizei bestätigt auch keine Berichte, wonach sich die Täter mit ihren Geiseln im Tresorraum verschanzt haben. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt“, heißt es von der Polizei.