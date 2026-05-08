Zum Hauptinhalt springen

Rheinland-PfalzGeiselnahme in einer Bank: wohl mehrere Täter und Opfer

Lesezeit: 1 Min.

Polizisten stehen in der Nähe einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig.
Polizisten stehen in der Nähe einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig. Thomas Frey/Thomas Frey/dpa

Die Polizei ist in Sinzig im Kreis Ahrweiler mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Geisel ist der Fahrer eines Geldtransporters. Die Polizei hält Details aus taktischen Gründen zurück.

Von Kathrin Wiesel-Lancé und Philipp Saul

Das kleine Städtchen Sinzig mit seinen gut 17 000 Einwohnern ist ein beschaulicher Ort. In der Altstadt stehen Fachwerkhäuser, in den Gassen und Plätzen ist Kopfsteinpflaster verlegt. Man kann sich setzen, etwas trinken, sich entspannen. Eine rheinland-pfälzische Kleinstadt eben, im Kreis Ahrweiler in der Nähe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.

Doch an diesem Freitag herrscht hier Ausnahmezustand. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat die Innenstadt weiträumig abgesperrt. Ein Hubschrauber kreist am Himmel. Der Grund: eine Geiselnahme in einer Bankfiliale. Um 9 Uhr morgens wird die Polizei informiert. Sie geht von mehreren Tätern und Geiseln aus, eine genaue Zahl nennt sie nicht. Eine der Geiseln sei der Fahrer eines Geldtransporters. Details sind noch unklar. Laut SWR handelt es sich um eine Volksbank-Filiale.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort.
Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort. Thomas Frey/dpa

Die Lage sei statisch, teilt die Polizei mit. „Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, besteht zum derzeitigen Stand keine Gefahr.“ Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser und Wohnungen nicht verlassen, sagt ein Polizeisprecher der SZ.

Die Polizei hält sich mit Informationen für die Medien zurück, geht nicht mit allen Details an die Öffentlichkeit. Das habe taktische Gründe, sagt ein Sprecher der SZ. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch an der Geiselnahme beteiligte Personen die Nachrichten mitverfolgen. Angaben über die Zahl der Menschen in der Bank will der Sprecher deshalb zunächst nicht machen, auch nicht über das weitere Vorgehen der Polizei. Ob die Täter bewaffnet sind und ob es Verletzte gibt, ist nicht öffentlich bekannt. Die Polizei bestätigt auch keine Berichte, wonach sich die Täter mit ihren Geiseln im Tresorraum verschanzt haben. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt“, heißt es von der Polizei.

© SZ/dpa/saul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

SZ-Serie
:Unvergessen - Große Kriminalfälle

Eine Therapeutin, die einem Mörder hilft. Ein Pastor, der seine Frau erschlägt. Eine Eisverkäuferin mit Liebhabern in der Kühltruhe. Zehn Verbrechen und ihre Geschichte.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite