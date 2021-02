Ein Junge wird in Sinsheim-Eschelbach tot aufgefunden. In der Nähe der Leiche nimmt die Polizei einen Teenager fest.

In Sinsheim-Eschelbach in Baden-Württemberg wird ein 14-Jähriger verdächtigt, einen 13-Jährigen getötet zu haben. Die Leiche des Jungen war am Mittwochnachmittag an einem Waldrand gefunden worden. Der ein Jahr ältere Tatverdächtige wurde in der Nähe festgenommen. In welchem Verhältnis die beiden Jungen zueinander standen, sagte die Polizei zunächst nicht.

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Zentralen Kriminaltechnik unterstützen sie dabei. Unter anderem setzten die Ermittler einen Hubschrauber bei ihren Arbeiten ein.

Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete von übereinstimmenden Schilderungen, nach denen der 14-Jährige schon einmal mit einem Messer eine andere Person verletzt habe. Ein Polizeisprecher sagte, dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Zeitung schrieb außerdem von einer großen Aufregung im dem Ort. Zahlreiche Eltern seien auf der Suche nach ihren Kindern das Gebiet abgefahren. Eschelbach gehört zu Sinsheim und hat etwa 2200 Einwohner.