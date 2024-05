Am Dienstag ist ein Flugzeug der Singapore Airlines auf dem Weg nach Singapur in Turbulenzen geraten. Dutzende Menschen haben sich dabei verletzt, ein 73-jähriger Brite starb wohl an einem Herzinfarkt. Die Maschine sackte über Myanmar wenige Sekunden lang ab - ein Luftloch. Das ist nicht wörtlich zu nehmen, ein Flugzeug fällt nicht im Vakuum. Vielmehr reißen verwirbelte Luftmassen es plötzlich herum. Schuld an den Wirbeln tragen unterschiedlich warme Luftschichten, Gewitter oder Gebirge am Boden. Schon wenn das Flugzeug um einen Meter nach unten sackt, spüren Passagiere leichte Turbulenzen, schwere Turbulenzen können 30 Meter ausmachen. Absturzgefahr besteht dabei in der Regel nicht: Die Flügel sind darauf ausgelegt, das auszuhalten. Gefährlich können Turbulenzen trotzdem sein. Kaffeebecher und ungesicherte Koffer können durch die Kabine schießen, oder die Passagiere reißt es so heftig nach oben, dass Knochenbrüche und Platzwunden möglich sind. Airlines umfliegen Gewitter oft, um Turbulenzen zu vermeiden. Doch auch bei schönem Wetter können Verwirbelungen Flieger unerwartet durchschütteln. Das ist meist kein Grund zur Sorge, auch wenn der Schreck groß sein mag. Und gegen die schlimmsten Verletzungen gibt es einen simplen Behelf: anschnallen.