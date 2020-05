Silvia Romano ist erst 24 Jahre alt, und das sollte man bei dieser bewegenden Geschichte nie vergessen. 535 Tage hat die junge Mailänderin in Geiselhaft in Afrika verbracht, in den Händen von al-Shabaab, einer somalischen Terrorgruppe aus dem Dunstkreis von al-Qaida. Als sie nun nach ihrer Befreiung in einem Flugzeug des italienischen Staates zurück in die Heimat gebracht wurde, stand die halbe Regierung im Terminal von Rom Ciampino. Silvia Romano stieg aus der Maschine, eingehüllt in ein grünes Gewand aus somalischer Tradition, mit bedecktem Haupt, und lächelte. In die Fernsehkameras sagte sie: "Mir geht es gut, körperlich und psychisch."

Ihre Eltern ließen später ausrichten, man sehe es ihrer Tochter nur nicht so gut an: Sie sei in Wahrheit sehr müde und erschüttert. Für Italien war ihre Befreiung die beste Nachricht der letzten Monate, ein Lächeln in Zeiten von Corona.

Doch lange hielt die Freude nicht an. Romano ist über die vergangenen Tage zum Opfer einer üblen Hasskampagne geworden, befeuert in den sozialen Medien und in der rechten Presse. "Schlamm und Kotze", so beschreibt La Repubblica den Fluss an Unsäglichkeiten, der sich da über sie ergoss. Manche Drohungen gegen die junge Frau sind so explizit, dass die Polizei den Palazzo an der Via Casoretto in der Mailänder Peripherie, wo die Familie lebt, nun unter Schutz stellen ließ.

In Geiselhaft zum Islam konvertiert

Und das kam so: Kaum war sie gelandet, wurde Romano einige Stunden lang von der Staatsanwaltschaft befragt. Sie sollte erzählen, wie es genau war in der Geiselhaft. Die italienischen Zeitungen erfuhren einige Fetzen daraus und zitierten sie. Romano erzählte also, wie sie am 20. November 2018 in Chakama, einem Dorf im Südosten Kenias, von einer Bande Kleinkrimineller entführt worden war. Sie hatte dort als Helferin der italienischen Organisation Africa Milele an einer Schule für Kleinkinder gearbeitet - ohne Schutz, die einzige Weiße weit und breit.

Die Kleinkriminellen übergaben Romano kurz darauf an acht Männer von al-Shabaab, die zwei Motorräder und einen Wagen hatten. Offenbar hatte das Kommando einen Deal mit der Terrorgruppe geschlossen. Die Al-Shabaab-Gruppe brachte sie nach Somalia, durch Wälder und Flüsse, oft mussten sie einen Teil des Weges zu Fuß gehen. Vier Wochen brauchten sie für die Reise.

Romano erkrankte an Malaria, ihre Entführer umsorgten sie, gaben ihr offenbar auch immer genug zu essen. Die Gesichter ihrer Kidnapper habe sie nie gesehen, da sie immer Masken getragen hätten. Sie sagten zu ihr: Wenn du nicht versuchst zu fliehen, geschieht dir nichts. So erzählt sie es. Sie bat um Bücher, man gab ihr auch den Koran, sie las ihn auf Italienisch, konvertierte zum Islam und nannte sich fortan Aisha. "Spontan, ohne gezwungen zu werden", wie sie nach ihrer Rückkehr versicherte.

Italien hat offenbar ein Lösegeld bezahlt

Früh war klar, dass die Terroristen ein Lösegeld für die ausländische Geisel erpressen wollten. Das ist ihr Geschäft, damit finanzieren sie einen Teil ihrer Aktionen. In Italien hörte man monatelang nichts von Romano, die Medien begingen den Jahrestag der Entführung, und niemand schien mehr daran zu glauben, dass das Drama gut enden könnte. Dann, vor einigen Monaten, setzten im Geheimen die Verhandlungen ein. Wie die Übergabe genau vonstatten ging, ist nicht bekannt. Doch Italien hat ein Lösegeld bezahlt, davon sind alle überzeugt. Zwei Millionen, vielleicht vier Millionen Euro. Italien zahlt fast immer für die Freilassung von Geiseln, das hat sich herumgesprochen.

Als Romano gelandet war in Rom, war das aber noch kein Thema. Sogar Matteo Salvini, der Oppositionschef der rechten Lega, war von der Befreiung ganz angetan. Doch als dann bekannt wurde, dass Silvia Romano in der Haft Muslimin geworden ist, kippte die Stimmung ganz schnell. Die rechte Zeitung Libero titelte: "Wir haben eine Muslimin befreit." - Il Giornale: "Muslimisch und glücklich: Die undankbare Silvia." Im Netz zirkulierten schnell falsche Gerüchte: Sie sei zwangsverheiratet worden, sie sei schwanger. Romano dementierte, aber das brachte nichts. Psychologen gaben zu bedenken, dass sie wahrscheinlich aus Selbstschutz konvertiert sei, dass das oft vorkomme, und dass man den Fall dann analysieren müsse. Und nochmal: Silvia Romano ist 24.

Als Salvini merkte, dass ein Teil seiner Wählerschaft empfänglich war für "Schlamm und Kotze", brachte er polemisch die Frage des Lösegeldes ins Spiel. Man helfe damit den Terroristen, sagte er. Doch was wäre die Alternative gewesen? Die junge Frau sterben lassen? Die Freude erstickte im Hass. Silvia Romano ist wieder daheim, sie hat al-Shabaab überlebt. Vor ihrem Haus steht jetzt die Polizei, die sie vor den Hassern schützen soll.