Die Party in das neue Jahr hinein war für Polizei und Feuerwehr in Deutschland vielerorts mit zahlreichen Einsätzen verbunden. Dabei verzeichneten die Helfer deutlich mehr Einsätze als vor der Corona-Zeit - und mancherorts damit verbunden auch mehr Angriffe auf ihre Mitarbeiter.

Die größte Feier des Landes findet traditionell in Berlin am Brandenburger Tor statt. Diesmal war die Party zur ZDF-Silvestershow deutlich kleiner angelegt. Doch Tausende Menschen, die es nicht auf den abgesperrten Bereich vor dem Tor schafften, hatten ihre eigenen Raketen - und ihre eigene Party - mitgebracht. Dabei sei es immer wieder zu Zwischenfällen und Konflikten auch mit Einsatzkräften gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben des offiziellen Reiseportals Visit Berlin waren sehr viele Touristen in die Hauptstadt. Die Hotels meldeten eine 80- bis 90-prozentige Auslastung. Feuerwehr und Polizei hatten auch deshalb in diesem Jahr wieder deutlich mehr zu tun. Die Zahl der Angriffe auf Einsatzkräfte habe im Vergleich zur Zeit vor Pandemie-Beginn deutlich zugenommen, sagte der Polizeisprecher.

Auf Twitter informierte die Polizei im Minutentakt über ihre Einsätze. Die Beamten rückten unter anderem aus wegen Schlägereien, Schüssen aus Schreckschusspistolen sowie Böller- und Raketenwürfen auf Passanten, Gebäude und Beamte. So wurden die Einsatzkräfte laut Polizei "sprichwörtlich unter Beschuss genommen", als sie zu einem Laden fuhren, bei dem Scheiben "weggeböllert" worden sein sollen. Nicht wenige Berliner verzichteten angesichts des Chaos auf manchen Straßen und Bürgersteigen lieber darauf, sich ins Getümmel zu wagen.

Die Berliner Feuerwehr gibt in einer vorläufigen Bilanz an, zu mehr als 1700 Einsätzen ausgerückt zu sein, fast 700 mehr als vor einem Jahr während der Corona-Beschränkungen. Von Knallern und Raketen wurden demnach 22 Menschen verletzt. In 38 Fällen seien Einsatzkräfte angegriffen worden, 15 verletzte Helfer habe es gegeben. Einer der verletzten Retter musste ins Krankenhaus. "Dieses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen und ich kann es nur auf das Schärfste verurteilen", sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.

Schwere Verletzungen durch Feuerwerk

Anders als in den vergangenen zwei Jahren, als wegen der Pandemie und zur Entlastung der Krankenhäuser ein Verkaufsverbot von verletzungsträchtigem Feuerwerk galt, gab es vor Silvester diesmal wieder Böller zu kaufen. Deshalb wurden auch mehr Notfälle erwartet.

Ein 17-Jähriger in Leipzig verletzte sich beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer, dass er später im Krankenhaus starb, wie die Polizei an Neujahr mitteilte. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen.

In Thüringen zogen sich zwei Männer durch explodierende Feuerwerkskörper schwere Verletzungen zu. Ein 42-Jähriger wurde in Friemar bei Gotha beim Hantieren mit online bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm beide Unterarme amputiert werden müssen, wie die Polizei sagte. In Schleiz verlor ein 21-Jähriger bei einem Unfall mit einem Sprengkörper seine Hand. Die illegale Kugelbombe sei direkt beim Entzünden explodiert. Trotz der folgenschweren Verletzungen seien die Männer nicht in Lebensgefahr.

Beim Anzünden von Feuerwerkskörpern auf der Straße wurde ein Fußgänger in Sachsen-Anhalt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der 42-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls am frühen Sonntagmorgen mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort in Schönebeck (Elbe).

In Baden-Württemberg wurde ein Mann am letzten Abend des Jahres durch einen selbstentzündeten Feuerwerkskörper, der seine rechte Gesichtshälfte traf, schwer verletzt. Der 39-Jährige musste laut Polizei nach dem Unfall in Hohberg per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Landesleitstelle der Polizei in Nordrhein-Westfalen meldet nach der Silvesternacht in einer ersten vorläufigen Bilanz eine "eher ruhige" Einsatzlage gemessen an den Zahlen. In Düsseldorf rückte die Polizei wegen "diverser Randalierer und auf sich einschlagender Personen" aus. Die Düsseldorfer Altstadt war nach Angaben eines dpa-Reporters "rappelvoll", die Einsatzkräfte hatten aber im ganzen Stadtgebiet zu tun. Berichte über Verletzte gab es am frühen Neujahrsmorgen zunächst nicht.

In Frankfurt am Main begrüßten Hunderte Menschen das neue Jahr am Mainufer. Um 23 Uhr sperrte die Polizei die Fußgängerbrücke "Eiserner Steg", auf der viele Feiernde traditionell das Silvesterfeuerwerk vor der Frankfurter Skyline beobachten. "Es wäre einfach zu gefährlich, noch mehr Menschen auf die Brücke zu lassen", sagte ein Polizeisprecher.

Nach zwei recht stillen Silvesternächten hatten Polizei und Feuerwehr auch in Hamburg einen Jahreswechsel wie vor der Pandemie erwartet. Entlang der beliebten Partymeilen der Stadt wurden Musik und Geböller häufig von Sirenen begleitet. "Es gab viele, viele Einsätze, aber keine größeren", sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Neujahrsmorgen. Es sei vor allem um brennende Balkone und Mülltonnen gegangen.

In München trafen sich 20 000 Menschen, um auf dem Marienplatz und in der Fußgängerzone ins neue Jahr zu feiern. Die Polizei spricht nach dem ersten Silvester ohne Corona-Beschränkungen von einer erwartungsgemäß "arbeitsreichen" Nacht mit mehr als 550 Einsätzen. Bis 5 Uhr morgens fuhren Polizistinnen und Polizisten zu silvestertypischen Einsätze, meist zu Ruhestörungen, Körperverletzungsdelikten oder zu außer Kontrolle geratenen Feuerwerkskörpern.