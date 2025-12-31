2026 hat begonnen! Zwar noch nicht in Deutschland, aber auf einem Atoll in der Südsee . Um 11 Uhr deutscher Zeit haben die etwa 7300 Einwohner von Kiritimati das neue Jahr begrüßt. Das Atoll mit rund 320 Quadratkilometern Landfläche und herrlichen Lagunen gehört zur Inselrepublik Kiribati, die mehrere Zeitzonen hat. Sie erstreckt sich mitten im Südpazifik entlang des Äquators.

Nur 15 Minuten später ging es auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands ins neue Jahr. Die Inseln mit etwas mehr als 700 Einwohnern liegen etwa 800 Kilometer östlich von Neuseeland und haben eine eigene Zeitzone. Um 12 Uhr deutscher Zeit stoßen dann Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga auf 2026 an.

In Neuseeland stehen die Wahrzeichen der größten Stadt Auckland im Mittelpunkt aufwendiger Lichtshows und Feuerwerke – allen voran der 328 Meter hohe Sky Tower, der höchste Turm der Südhalbkugel. Auch in der Hauptstadt Wellington sind Lichtspektakel und Musik geplant.

Im australischen Sydney wird schon drei Stunden vor dem eigentlichen Jahreswechsel ein Feuerwerk gezündet. (Foto: Izhar Khan/Getty Images)

Um 14 Uhr deutscher Zeit ist dann Sydney an der Reihe. In der australischen Metropole sollen rund um die ikonische Harbour Bridge und das Opernhaus neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen werden. Nach dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach vor zwei Wochen wurden die Feierlichkeiten an dem berühmten Strand abgesagt.

Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird schließlich der letzte bewohnte Ort der Erde sein, der das neue Jahr begrüßt – zwölf Stunden nach Deutschland.