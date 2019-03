22. März 2019, 16:04 Uhr Schönberg Der tödliche Schuss in der Silvesternacht kam aus kurzer Distanz

In der Silvesternacht war eine 39-Jährige in Schönberg durch einen Schuss gestorben. Seitdem ermittelt die Polizei.

Die Ergbenisse der ballistischen Untersuchung zeigen nach Angaben eines Polizeisprechers, dass der Schuss aus einer Distanz von nicht mehr als 100 Metern abgegeben und nicht abgelenkt wurde.

Wer ihn abgegeben hat und wie es dazu kam, ist noch unklar. Die Ermittler bitten weiter um Hinweise.

Von Thomas Hahn , Schönberg

Knapp drei Monate ist es her, dass eine 39-jährige Frau in Schönberg (Holstein) in der Silvesternacht durch einen Schuss zu Tode kam. Jetzt will die Polizei genauere Erkenntnisse über die Flugbahn haben. Die Distanz des Schützen zur Frau soll nicht mehr als hundert Meter betragen haben. Kein Hindernis soll zwischen ihnen gewesen sein. "Dass der Schuss abgelenkt wurde, kommt nicht in Betracht", sagt Matthias Felsch, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, und verweist auf das Ergebnis der ballistischen Untersuchung durch das Landeskriminalamt in Kiel und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Ausgeschlossen ist auch, dass ein Blindgänger aus mehreren hundert Metern Entfernung die Frau tötete.

Für die Polizei ist diese Erkenntnis ein Fortschritt - allerdings noch kein Durchbruch. Denn wer den Schuss abgegeben hat, ist weiter unklar. Die Mutter von drei Kindern war an Silvester mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Mann auf die Goethestraße in einem unscheinbaren Wohnviertel von Schönberg gegangen, um sich das Neujahrsfeuerwerk anzusehen. Kurz nach Mitternacht brach sie plötzlich mit einer Wunde am Kopf zusammen. Der Krankenwagen kam, aber die Frau kam nicht mehr zu Bewusstsein. Schnell war klar, dass das Geschoss aus einer kleinkalibrigen Waffe die Todesursache war. Seither treibt die Menschen in der schleswig-holsteinischen Ostsee-Gemeinde Schönberg die Frage um, wo dieser Schuss herkam, der die Frau aus dem Nichts niederstreckte.

Die Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingesetzt. Die Beamten haben Spuren gesichert, Anwohner und deren Silvester-Partygäste befragt. Außerdem haben sie die Besitzer von Kleinkaliberwaffen aufgesucht. Keine Auffälligkeiten. Kein harter Hinweis darüber, wer den Schuss abgegeben haben könnte. Die Hoffnung, dass sich der Schütze oder die Schützin selbst anzeigt, war bisher auch vergeblich.

"Wir gehen weiterhin nicht von einem gezielten Schuss aus", sagt Polizeisprecher Felsch. Den Silvesterlärm nutzen immer wieder Leute, um echte Waffen auszuprobieren, die sie entweder besitzen dürfen oder anderweitig bekommen haben. Gut möglich, dass sich bei einer solchen Aktion ein Schuss unglücklich löste oder jemand im Party-Suff schlecht zielte. Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei sucht immer noch nach Zeugen aus der Silvesternacht, und zwar auch nach solchen, die nichts gesehen haben. Auch Informationen darüber, wo niemand geschossen haben kann, helfen dabei, das Geschehen besser zu verstehen und den Hergang einzugrenzen. Für Hinweise, die zur Aufklärung beitragen, hat die Polizei eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.

Der Fall verunsichert Freunde des Silvester-Feuerwerks und er ist eine Mahnung an alle, die leichtfertig mit Waffen hantieren. Denn dass der Schuss nicht wirklich aus dem Nichts kam, ist sicher. "Es muss die Person geben, die ihn abgegeben hat", sagt Felsch. Diese Person müsste sich mittlerweile ihrer Schuld bewusst sein. Die Polizei hofft immer noch, dass sie sich meldet.