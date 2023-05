Der zersplitterte Stamm des Cotton Tree ragt in den Himmel über Freetown. Die Bedeutung des Baumes hat ein bekannter Radiomoderator einmal so zusammengefasst: "Paris hat den Eiffelturm, London den Big Ben. Und wir haben unseren Cotton Tree."

Jahrhundertelang war der Cotton Tree in Freetown für die Menschen in Sierra Leone ein Symbol gegen Sklaverei und Unterdrückung. Nun hat ein Sturm ihn zu Fall gebracht - ausgerechnet an einem geschichtsträchtigen Tag.

Von Paul Munzinger

Sierre Leone trauert um einen Baum. Oder besser: um seinen Baum. Der Cotton Tree, nationales Symbol des westafrikanischen Landes und Wahrzeichen der Hauptstadt Freetown, steht nicht mehr. Ein Sturm hat den mächtigen und jahrhundertealten Wollbaum in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Fall gebracht. Viele Menschen in Sierra Leone teilten Bilder des abgebrochenen und dramatisch in den Nachthimmel ragenden Stammes in den sozialen Medien und verabschiedeten sich mit emotionalen Worten. Einen "großen Verlust für die Nation" beklagte Staatspräsident Julius Maada Bio, der Baum sei ein "Symbol der Freiheit" gewesen. "Das ist sehr traurig", twitterte der britische Schauspieler Idris Elba, dessen Vater aus Sierra Leone stammt.

Der Cotton Tree, der auf einer Verkehrsinsel an einer vielbefahrenen Straße im Zentrum von Freetown stand, zwischen Nationalmuseum und Oberstem Gerichtshof, hatte für viele Menschen in dem 7,5-Millionen-Einwohner-Land große Bedeutung. "Paris hat den Eiffelturm, London den Big Ben. Und wir haben unseren Cotton Tree", sagte ein bekannter Radiomoderator einmal. Der Baum ist auf dem Zehn-Leone-Schein abgebildet, die Hauptstadt Freetown wird zu seinen Ehren manchmal als Tree-Town bezeichnet. Wer im Internet nach Sehenswürdigkeiten in der Stadt sucht, erhält als ersten Treffer: den Cotton Tree.

Detailansicht öffnen Der Baum auf einem Bild Mitte der Nullerjahre. Der Überlieferung zufolge versammelten sich 1792 ehemalige Sklaven aus Nordamerika zum Gottesdienst unter seiner schon damals mächtigen Krone. (Foto: Steve O'Taylor/imago/Nature Picture Library)

Die Stadt Freetown wurde Ende des 18. Jahrhunderts von ehemaligen Sklaven aus Nordamerika gegründet, die auf Seiten der Briten gegen die amerikanische Unabhängigkeit gekämpft hatten und dafür mit Land im Westen Afrikas belohnt worden waren: der Kolonie Sierra Leone. Als die Siedler 1792 mit ihren Schiffen die Küste erreichten, so wird es im Land bis heute überliefert, sahen sie landeinwärts einen mächtigen Baum. Unter dessen Krone versammelten sie sich zum ersten Gottesdienst in der neuen Heimat, der sie den Namen Freetown gaben.

Der Präsident will dem Baum ein Denkmal setzen

Bis heute ist der Cotton Tree deshalb nicht nur in Sierra Leone ein Symbol für Freiheit und die Überwindung der Sklaverei, auch wenn sich viele Hoffnungen von damals nicht erfüllt haben. Nun endete seine Geschichte ausgerechnet am 25. Mai, dem sogenannten Afrikatag, an dem viele Staaten des Kontinents das Ende der Kolonialzeit feiern. Am 25. Mai 1963, vor genau 60 Jahren, wurde die Organisation für Afrikanische Einheit gegründet, Vorläufer der Afrikanischen Union. An Symbolik mangelt es in der Geschichte des Baums wahrlich nicht.

Präsident Julius Maada Bio versprach bereits mitten in der Nacht, dem Cotton Tree ein Denkmal zu setzen. Ob es wieder ein Baum sein wird, eine Gedenktafel oder etwas anderes, ließ er offen. Eine Entscheidung dürfte aber schon bald fallen. Bio befindet sich mitten im Wahlkampf, am 24. Juni wird gewählt in Sierra Leone. Die Zerstörung eines Nationalsymbols ist da wenig hilfreich, zumal man auf Fotos sogar noch ein Wahlplakat des Präsidenten an den Überresten des Stammes erkennen kann. Einige Stimmen sehen im Fall des Cotton Tree bereits eine Art Menetekel für Bio. Er dürfte deshalb alles versuchen, um das Bild des zerstörten Baumes schleunigst durch neue, hoffnungsvollere Bilder zu ersetzen.