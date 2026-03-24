Sienna Miller , 44, werdende Mutter, fühlt sich im besten Alter für eine Schwangerschaft. „Ich habe mit 29 ein Kind bekommen und dann mit 42. Und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher“, sagte die Schauspielerin der Zeitschrift Glamour . „Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen.“ Das Leben sei geerdeter. „Ich finde, die 30er sind das reine Chaos“, sagte sie. Wenn man erst mal 40 geworden sei, wisse man „irgendwie“, wer man sei. „Wenn ich um 21 Uhr mit einem Buch im Bett liege, bin ich jetzt einfach glücklich.“ Sie verstehe nicht, warum es immer wieder Diskussionen über das richtige Alter für eine Schwangerschaft gebe. „Wir verurteilen keine Männer, die mit 80 noch Kinder bekommen.“ Miller erwartet das zweite Kind mit ihrem Partner, dem Schaulspieler Oli Green. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge hat sie eine 13 Jahre alte Tochter.

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Johannes Oerding, 44, Popsänger, legt großen Wert auf einen kalkfreien Duschkopf. Die Dusche sei für ihn das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Hotelzimmers, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn aus den Löchern vom Duschkopf überall Wasser rauskommt und es nicht irgendwo verkalkt oder verstopft ist, dann weiß man, da kümmert sich jemand und macht regelmäßig sauber.“ Er sei ein großer Fan von Duschen, „die funktionieren und ordentlich Druck haben“. Der Musiker vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg wohnt, bringt am Freitag sein achtes Studioalbum namens „Hotel“ raus. Viele der Songs seien auf Reisen oder eben in Hotels entstanden. „Ich habe so ziemlich jedes Hotelzimmer schon mal gesehen, von 0 bis 5 Sterne, und am Ende: Schlafen kann man überall.“ Oerdings weitere Lieblingsbeschäftigung, neben dem Genuss einer perfekten Hoteldusche: Er beobachte gerne Leute in der Lobby.

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Nicola Coughlan, 39, Schauspielerin, betreibt ihre Social-Media-Accounts im Hin-und-weg-Stil. „Ich lade mir Social-Media-Apps nur herunter, wenn ich etwas posten will, und lösche sie danach sofort wieder, weil sie wirklich negative Auswirkungen haben können“, sagte sie der BBC bei einer Filmpremiere in London. Die Irin, die durch ihre Rolle in der Serie „Bridgerton“ bekannt wurde, war in der Vergangenheit häufig Ziel herabwürdigender Kommentare, vor allem wegen ihres Gewichts. Kürzlich hatte Coughlan der britischen Elle erzählt, dass sie vor den Dreharbeiten zur dritten Staffel eine Menge Gewicht verloren und nur noch Größe 38 getragen habe und im Netz dennoch als „Plus-Size“ bezeichnet worden sei. Sie hasse es aber auch, wenn sich jemand als Fan ihres Körpers zu erkennen gebe. „Es ist wirklich hart, wenn man monatelang an etwas arbeitet, seine Familie nicht sieht, sich voll und ganz hingibt – und es dann nur darauf ankommt, wie man aussieht. Das ist so verdammt langweilig.“

Comune die Vallecrosia

Fabio Perri, 51, Bürgermeister von Vallecrosia, versucht mit einer Umbenennung das Internet auszutricksen. Die 6800 Einwohner seines Städtchens an der italienischen Riviera sprachen sich bei einer Volksabstimmung mit einer Mehrheit von 55 Prozent dafür aus, dem Namen Vallecrosia den Zusatz „al mare“ anzuhängen. Die Gemeinde will damit Badeurlauber an ihren Strand locken, auch aus Deutschland. Die Idee dazu ging von Bürgermeister Perri aus, der seit vergangenem Jahr an der Spitze der Stadtverwaltung steht. Der neue Rathauschef ärgerte sich darüber, dass Vallecrosia wegen des Namensbestandteils Valle (Tal) von den Internet-Suchmaschinen oft im Hinterland verortet wird. Dabei liegt die Gemeinde direkt am Mittelmeer und hat eine lange Strandpromenade.