„Ich bin seit 30 Jahren Richter. In keinem Verfahren habe ich bisher solche Fesselungen angeordnet wie in diesem“, sagt Klaus Reinhoff zu Eric X., der an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal gebracht wird. Der Täter gilt als unberechenbar und gewalttätig.

(Foto: Henning Kaiser/dpa)