Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntag nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen einem und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle. „Es handelt sich um einen sehr großen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind“, sagte er weiter.

Kurz nach 6 Uhr am Morgen hatte es Bordelon zufolge eine häusliche Auseinandersetzung gegeben, bei der ein erwachsener Mann geschossen habe. Dieser habe allein gehandelt und soll der Vater einiger der getöteten Kinder gewesen sein. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. Der Tatverdächtige sei daraufhin geflüchtet und dann von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd erschossen worden. Bordelon betonte, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr bestehe. Zu einem Motiv gebe es zunächst keinerlei Erkenntnisse, die Untersuchung laufe.

Polizeichef kündigt bald mehr Informationen an

Wayne Smith, der Polizeichef von Shreveport, sagte zu dem Fall: „Mein Herz ist schwer. Ich kann mir noch nicht einmal anfangen vorzustellen, wie so etwas passieren kann.“ Er versicherte, dass alle „Ressourcen hier draußen sind, dass wir jedes Beweisstück und alles verarbeiten, und dass wir zu einem Zeitpunkt in der nahen Zukunft mehr und schlüssigere Informationen geben können.“

Shreveport im Nordwesten Louisianas liegt nah an der Grenze zu Texas. Sie ist nach New Orleans und Baton Rouge mit rund 180 000 gemessen an den Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundesstaates. „Das ist eine tragische Situation, vielleicht die tragischste, die wir je in Shreveport hatten. Es ist ein schrecklicher Morgen“, sagte Bürgermeister Tom Arceneaux bei der Pressekonferenz. Seine Gemeinde trauere.

Der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, teilte mit, dass er und seine Ehefrau zutiefst traurig seien. „Wir sind zutiefst dankbar, dass die Einsatzkräfte und Rettungskräfte ohne Unterlass vor Ort arbeiten.“