Von Thomas Hahn, Utsunomiya

Der erste Vollbart, den Shitsui Hakoishi rasieren durfte, gehörte einem Tabakhändler in Tokio. Er war der Vater einer Freundin und offensichtlich furchtlos, denn Shitsui Hakoishi, damals – im Sommer 1931 – 14 Jahre alt, hatte ja gerade erst angefangen mit ihrer Lehre im Friseursalon Akiko im heutigen Bezirk Sumida. Sie hatte schon gelernt, wie man den Wetzstein vorbereitet, wie man ihn mit Wasser kühl hält und wie man daran die Rasierklinge schleift. Der nächste Schritt war, die Klinge tatsächlich an einen Bart anzulegen. Sie brauchte ein Gesicht, an dem sie trainieren konnte, wie man das ohne Blutvergießen tut. Der Tabakhändler stellte seines zur Verfügung. „Wahrscheinlich hatte er Angst, weil ich Anfängerin war“, erzählt Shitsui Hakoishi, „trotzdem hat er es gemacht.“