Shirin David , 30, Rapperin, macht niemals Feierabend. „Ich habe kein Privatleben“, sagte sie laut Bild in einer Netflix -Dokumentation mit dem Namen „Barbara - Becoming Shirin David“, die am 13. März veröffentlicht wird. Demnach hadere sie damit, wie sie ihre verfügbare Zeit für Privates und ihre Karriere aufteilt. „Wenn es privat richtig gut läuft, dann vernachlässigst du gerade Möglichkeiten, wovon andere Menschen träumen. Für was entscheidest du dich jetzt?“, sagte David weiter.

Rihanna, 38, Sängerin, musste möglicherweise in Deckung gehen. Laut der Polizei in Los Angeles habe eine 30-jährige Frau am Sonntag mehrfach auf das Haus von Rihanna geschossen, Rihanna sei zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen, wie unter anderem das People-Magazin berichtet. Die Frau wurde festgenommen, verletzt wurde niemand. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt, auch Rihanna selbst hat sich zu dem Vorfall bislang nicht öffentlich geäußert.

Adele Neuhauser, 67, Schauspielerin, würde gern kindertaugliche Filme drehen. Im „Tatort“ spielt sie die Mordermittlerin Bibi Fellner, gern würde sie aber auch andere Rollen übernehmen. „Ich habe Sehnsucht, Kinderfilme zu machen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Ich möchte ein bisschen so fantasievolle Ausflüge machen, wie Emma Thompson in ‚Eine zauberhafte Nanny‘ zum Beispiel.“ Dabei gehe es aber nicht um klassische Märchenverfilmungen. „Nein, nein, schon ein bisschen moderner.“

Cathy Hummels, 38, Influencerin, wünscht ihrer Nichte ein konfliktarmes Leben. „Heute halte ich die Zukunft in meinen Armen: meine neugeborene Nichte“, schrieb sie zu einem Foto auf Instagram, das das Baby ihrer Schwester und Hummels zeigt. Das Baby sei in eine Welt geboren, „in der Frauen stark, mutig, laut, leise, sensibel und alles dazwischen sein dürfen“. Hummels schreibt weiter, dass es ihr viele Kämpfe erspart hätte, wenn ihr jemand als kleines Kind gesagt hätte, dass sie so sein darf, wie sie ist. „Nicht nur den Kampf, mich in dieser Welt zu behaupten, sondern auch den, mich selbst zu akzeptieren.“ Kämpfe gegen sich selbst führten zu nichts, so Hummels.

Sunday Rose, 17, Model, betrachtet ihre Mutter Nicole Kidman, 58, als Muse. „Meine Mutter ist eine sehr kreative Person und meine größte Inspiration im Leben“, sagte sie der australischen Elle. „Sie spielt eine wichtige Rolle bei allem, was ich tue.“ Rose ist die Tochter von Kidman und Keith Urban, 58. „In meinem Elternhaus galt immer: Handeln statt nur reden“, sagt Rose. „Das bedeutet im Grunde genommen, dass man, wenn man etwas verspricht, sein Wort halten und es auch tun muss. Man soll nicht nur darüber reden, wie sehr man etwas will, sondern sich tatsächlich daran machen und es auch umsetzen.“