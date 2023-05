Von Iris Mayer, Leipzig

"Ich hoffe einfach", sagt der Angeklagte im letzten Wort vor der Urteilsverkündung bescheiden, "dass ich eine faire Chance habe in der Zukunft". Doch Maximilian S. ist nicht irgendein Angeklagter vor dem Landgericht Leipzig, das wird am Mittwoch schon an der Zahl der Fotografen deutlich, die auf seinen Auftritt warten. Der 28-Jährige wurde bekannt als der Kinderzimmer-Dealer, der im Alleingang über den Webshop "Shiny Flakes" fast eine Tonne Drogen in alle Welt verkaufte und so vier Millionen Euro Gewinn machte. Netflix nahm ihn zum Vorbild für die Erfolgsserie "How to Sell Drugs Online (Fast)", bereits 2015 wurde er zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt und zog noch im offenen Vollzug das nächste Ding auf.