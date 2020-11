Die Polizei hat am Donnerstagmorgen ein Pflegeheim und mehrere Wohnungen in Thüringen durchsucht.

In Neuhaus am Rennweg ermittelt die Polizei gegen fünf Mitarbeiterinnen eines Pflegeheims. Sie werden beschuldigt, Pflegebedürftige sexuell missbraucht zu haben.

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Pflegebedürftigen hat die Polizei am Donnerstag ein Heim in Neuhaus am Rennweg durchsucht. Fünf Mitarbeiterinnen des Heims in Thüringen sollen Pflegebedürftige unter anderem sexuell genötigt und missbraucht haben, teilte die Polizei mit. Auch Körperverletzung und die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen stünden im Raum.

Etwa 40 Beamte durchsuchten am Morgen das Pflegeheim und fünf Wohnungen in den Kreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt. Ob und welche Beweismittel sichergestellt wurden, sagte die Polizei zunächst nicht.

Die Ermittlungen waren nach einem anonymen Hinweis Ende vergangenen Jahres ins Rollen gekommen. Die bislang bekannten Opfer sind nach Polizeiangaben vier Frauen sowie ein Mann im Alter zwischen 55 und 86 Jahren. Weitere Angaben machte die Polizei nicht - sie verwies auf ermittlungstaktische Gründe.