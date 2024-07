Es gab Zeiten, da wählten die Franzosen Jahr für Jahr einen bärtigen katholischen Priester in einer braunen Soutane mit Kapuze zur beliebtesten Persönlichkeit im Land, und zwar weit über die Religion hinaus. „L’Abbé Pierre“, der Priester Pierre also, der bürgerlich Henri Grouès hieß, war ein Kämpfer für die Armen und die Obdachlosen, für die Randständigen der Gesellschaft. Er war ein Synonym dafür. Seine Appelle wurden von den Franzosen auch deshalb erhört, weil seine Moral über allem zu stehen schien, er war so etwas wie das gute Gewissen des Landes. Als er 2007 im Alter von 94 Jahren starb, veranstaltete die Republik eine nationale Hommage für den Mann, eine staatliche Verneigung. Politiker aller Lager ehrten ihn. Sie hofften wohl, dass sie ein bisschen von dessen Aura abbekamen.

Nun legt sich ein Schatten auf diese legendenhafte Figur. Sieben Frauen belasten ihn schwer, wegen sexueller Übergriffe. Eine von ihnen war zur Zeit des mutmaßlichen Vergehens minderjährig. Alle berichteten von ähnlichen Vorfällen, von Anzüglichkeiten, von Belästigungen. Er soll freiwilligen Helferinnen, Angestellten seiner Hilfsorganisationen und Frauen aus seiner persönlichen Entourage an die Brüste gefasst haben, bis ins hohe Alter. Und offenbar umwehte diese dunkle Seite der Lichtfigur eine Art Omertà, wie man bei der italienischen Mafia das Schweigegesetz nennt: Viele wussten Bescheid, doch niemand redete darüber. Ein altes Muster.

Den neuen Blick auf den Volksheiligen beschreiben Zeitungen wie eine „Explosion“

Das geht aus einem Bericht hervor, den drei Organisationen in Auftrag gegeben haben, die das Vermächtnis des Priesters pflegen, nämlich die Abbé-Pierre-Stiftung sowie die internationale und die französische Emmaüs-Gemeinschaft. Vor einem Jahr, im Sommer 2023, hatte sie das Zeugnis einer Frau dazu bewegt, die Vorwürfe von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen. „Wir glauben den Frauen“, schreiben sie nun in einem Communiqué, „wir wissen, dass diese inakzeptablen Taten bei den Frauen Spuren hinterlassen haben und stehen an ihrer Seite. Diese Enthüllungen erschüttern unsere Organisationen.“ Das neue Licht auf den Geistlichen verändere „zutiefst“ den Blick auf einen Mann, der vor allem bekannt gewesen sei für seinen Kampf gegen Armut und Misere.

Dieser neue Blick auf den Volksheiligen sei wie eine „Explosion“ – so, mit derselben Wortwahl, beschreiben es mehrere französische Zeitungen. Als zerbreche eine Welt. Die Untersuchungen betreffen eine lange Zeitspanne, von 1970 bis 2005.

Eine der Frauen erzählte den Prüfern von ihrem Schock, als der Geistliche, den sie so verehrte, sie sexuell anging. „Ich wehre mich immer, aber das war ja Gott!“, sagte sie. „Wie reagiert man, wenn es Gott ist, der dir so etwas antut?“ Eine andere Frau berichtete, sie habe die Hand des Priesters zum Gruß schütteln wollen, da habe er sie gegen ein Fenster gedrückt und bedrängt. Sie habe gesagt: „Nein, Vater.“ Er habe geantwortet: „Ich brauche das.“ Einer anderen Frau schob der Priester bei der Verabschiedung „unvermittelt und brutal“ seine Zunge in den Mund. Seine Fixation aber waren offenbar Frauenbrüste. Mitarbeiterinnen erzählten, er habe sie auch noch betatscht, als er schon greis war und im Rollstuhl saß. Die Organisationen gehen davon aus, dass sich noch weitere Frauen melden werden und richteten deshalb eine Telefonnummer ein.

Henri Grouès wurde 1912 in Lyon in eine großbürgerliche Familie von Seidenhändlern geboren. Sein Vater war ein gläubiger und karitativer Mann, er kümmerte sich um Arme. Das beeindruckte den Sohn. Mit 16, auf einer Reise nach Rom, traf ihn „der Blitz Gottes“, wie er es nennen sollte. Er wollte Geistlicher werden, Franziskaner am liebsten. Mit 19 trat er ins Kloster ein.

Im Zweiten Weltkrieg war er Widerstandskämpfer. Als der Krieg vorbei war, bat ihn Charles de Gaulle, der spätere Präsident Frankreichs, sich politisch zu engagieren. Grouès wurde ins Parlament gewählt, als Abgeordneter einer christdemokratischen Partei. Das Taggeld setzte er für seine Hilfsorganisationen ein. 1951 verlor er dann seinen Sitz und musste sich neue Einnahmequellen suchen – Spenden vor allem. So begann die besondere Verbindung dieses Priesters zu den Franzosen. Im kalten Winter 1954 rief er sie auf, an die vielen Obdachlosen zu denken. Der Appell hallte für immer nach.

Gerede über seinen Umgang mit Frauen gab es immer, dem großen Publikum aber blieb es verborgen. In den Fünfzigerjahren wurde Abbé Pierre einmal für sechs Monate in eine psychiatrische Klinik in der Schweiz geschickt, auf Geheiß seines Bischofs. Es hieß, er brauche etwas Ruhe. Doch offenbar sollte er auch von den Frauen ferngehalten werden. 2005, in dem Buch „Mon Dieu, pourquoi?“, war er dann recht explizit über seine Triebe. „Es ist vorgekommen, dass ich der Kraft des Verlangens nachgegeben habe, vorübergehend. Aber ich hatte nie feste Beziehungen, weil ich nicht zuließ, dass die sexuelle Begierde Wurzeln schlägt in mir.“ Viel mehr als das Eingeständnis eines gebrochenen Keuschheitsgelübdes war das aber nicht.

Und nun also dies. Für die katholische Kirche Frankreichs ist das ein weiterer Schlag. Vor drei Jahren war eine Studie erschienen, die ergeben hatte, dass seit den Fünfzigerjahren mindestens 216 000 Kinder und Jugendliche von katholischen Priestern und Ordensleuten sexuell missbraucht worden waren. Nach der Bekanntgabe der Zeugnisse über Abbé Pierre schrieb die französische Bischofskonferenz auf X, man fühle mit den Opfern mit und sei voller Scham für das Geschehene. Es könne nicht sein, dass ein Priester sich so verhalte. „Abbé Pierre hat bei uns und in der Welt viel bewirkt, er hat unser Gewissen aufgeweckt.“ Doch dieses Werk dürfe niemanden daran hindern, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und den Blick auf eine Symbolfigur des Guten zu schärfen.