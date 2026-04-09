Nachts allein nach Hause laufen. Im Aufzug mit einem fremden Mann fahren. An einer Gruppe Männer vorbeigehen. Zu Hause auf den Partner warten, der betrunken heimkommt. Für viele Männer sind das neutrale Situationen. Für viele Frauen nicht. Sie lösen Ängste aus.
Sexualisierte Gewalt im AlltagWas Männer tun können, damit Frauen sich sicherer fühlen
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Ein langer Blick in der U-Bahn, eine Begegnung im Dunkeln. Fast alle Frauen kennen Ängste im Alltag, die von Männern ausgelöst werden. Denen ist das oft gar nicht bewusst. Sieben Punkte, auf die Männer achten können.
Digitale Gewalt:Diesen Männern gefällt das
Der Fall Collien Fernandes darf niemanden überraschen. Die sogenannte Manosphere – ihr berühmtester Vertreter ist Andrew Tate – infiltriert seit Jahren die Köpfe junger Männer und attackiert so Gesellschaft, Bildung und Demokratie.
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