Erleichterung in Stockton: Polizeichef Stanley McFadden (Mitte) neben Bürgermeister Kevin Lincoln (links) and City Manager Harry Black.

Fünf Morde in drei Monaten und plötzlich gibt es einen mutmaßlichen Täter: Über eine Stadt in Kalifornien, in der Freiwillige und eine Facebook-Gruppe bei den Ermittlungen in einer Mordserie halfen.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Diese Eilmeldung schreckte eine ganze Stadt auf: Schießerei im Obdachlosen-Camp in Stockton, Straßenecke California / Mormon Slough. Das Opfer ist von zwei Schüssen getroffen worden, jedoch bei Bewusstsein und wird vom Rettungsdienst versorgt. Es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Streifenwagen der Polizei am Tatort in der kalifornischen Stadt eintreffen, dazu Fotos und Infos im Sekundentakt. Unter anderem steht da: Der Tatort befindet sich nur ein klein wenig südlich der Gegend, in der in den vergangenen drei Monaten fünf Leute erschossen wurden.