Acht Bergleute sollen ums Leben gekommen sein, wie viele Menschen noch in dem Schacht eingeschlossen sind, war zunächst unklar.

Bei einem Gruben-Unglück in Südserbien sind einem TV-Bericht zufolge mindestens acht Bergleute ums Leben gekommen. Etwa 20 weitere Arbeiter seien bei dem Einsturz eines Schachts in einem Kohlebergwerk verletzt worden, berichtete der staatliche Sender RTS am Freitag.

Wie viele Bergleute in dem Schacht eingeschlossen wurden, war zunächst noch unklar, hieß es unter Berufung auf die Rettungsdienste weiter. Zum Zeitpunkt des Unglücks nahe der südlichen Stadt Aleksinac, rund 200 Kilometer von Belgrad entfernt, hätten dort laut Dienstplan 49 Bergleute gearbeitet.

Bei einer Gas-Explosion in dem staatlichen Bergwerk waren im November 1989 etwa 90 Bergleute ums Leben gekommen.