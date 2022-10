Rettungskräfte und ein Opfer der Massenpanik an der Unfallstelle in Seoul.

Bei einem Massengedränge während Halloween-Feiern in Seoul sind nach Behördenangaben mindestens 59 Menschen umgekommen und 150 weitere verletzt worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bereits zuvor hatten die Behörden bekanntgegeben, dass Notfallkräfte bei mindestens 50 Menschen Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen mussten. Vorausgegangen war offenbar eine Massenpanik in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt. Medienberichten zufolge waren beim ersten Halloween ohne Corona-Auflagen seit Beginn der Pandemie etwa hunderttausend Feiernde auf den Straßen unterwegs.

Während der Feierlichkeiten sei eine größere Anzahl Menschen in einer schmalen Gasse im Stadtzentrum gestürzt, erklärte die Feuerwehr. Das Unglück habe sich am späten Abend gegen 22.20 Uhr Ortszeit ereignet. Mehrere Menschen hätten Herzstillstände erlitten. Auch mehrere Ausländer seien in Krankenhäuser gebracht worden.

In sozialen Medien verbreitete Videos sollen zeigen, wie Rettungskräfte und Privatleute am Unglücksort erste Hilfe leisteten. Foto von Privatleuten und Agenturen zeigen auf dem Gehweg aufgereihte Todesopfer.

Staatspräsident Yon Suk-yeol berief nach Angaben seines Büros eine Krisensitzung ein und ordnete die Entsendung weiterer Rettungskräfte an den Unglücksort an. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.