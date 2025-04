Von Moritz Geier

Gut möglich, dass Mykhailo P. an Klickzahlen dachte, als er am vergangenen Samstag in der Dunkelheit der Nacht sein motorisiertes Schlauchboot zu Wasser ließ. Als er von Khurmadera Beach losfuhr und hinter ihm eine der Hauptinseln der Andamanen kleiner und kleiner wurde. Vor ihm lag das offene Meer und dahinter die Gefahr, die er ansteuerte. Nach allem, was mittlerweile bekannt ist, wusste der US-Amerikaner ganz genau, dass er sein Leben riskierte. Aber ob er auch wusste, dass die tödlichste Gefahr von ihm selbst ausgeht? Dass er mit dem Leben von 150 Menschen spielte?