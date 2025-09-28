Selena Gomez , 33, Sängerin, hat nur unscharfe Erinnerungen an ihre Hochzeit. Auf Instagram teilte die US-Amerikanerin Fotos ihrer Hochzeit mit dem Musikproduzenten Benny Blanco, 37, körnige Bilder, die das Paar in einem Garten mit stilvoller Villa zeigt, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält, perfekt inszenierte Nostalgie in milchigem Gegenlicht. Die Feier hat Medienberichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien stattgefunden. Gomez schrieb zu dem Post nur das Datum: „27.9.25“, umrandet von zwei Herz-Emojis. Ihr Mann Blanco kommentierte: „My wife in real life.“ (Meine Frau im echten Leben.)

(Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Moritz Führmann, 47, Schauspieler, ist sehr zufrieden mütterlicherseits. „Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter Feministin ist und sich auch in Gruppen organisiert hat“, sagte der 47-Jährige im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Sie ist einfach eine tolle Frau, die meine Vorstellungen geprägt hat, die nachher auch mein Leben bestimmt haben.“ Dafür sei er sehr dankbar – „und auch dafür, dass meine Kinder so eine tolle Mutter in ihrem Leben haben“. Verheiratet ist Führmann mit Schauspielerin und Ex-„Tatort“-Kommissarin Anna Schudt.

(Foto: Hannes P. Albert/dpa)

Anna Zenz, 24, hat den ersten deutschen Weinkönig verhindert. Die studierte Betriebswirtin aus dem Anbaugebiet Mosel ist die 77. Weinkönigin, sie setzte sich im pfälzischen Neustadt/Weinstraße gegen drei Mitbewerberinnen und einen männlichen Konkurrenten durch – er war der erste Mann in einem Finale. Im Finale mussten die vier Frauen und der eine Mann unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und in weinbezogenen Spielen ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen.

(Foto: Luca Bruno/AP/dpa)

Meryl Streep, 76, Schauspielerin, nutzt die Modewoche in Mailand für ein bisschen Film-PR. Die US-Amerikanerin saß bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. An ihrer Seite: US-Kollege Stanley Tucci, 64, was sehr darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci ihren Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.