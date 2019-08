Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Verfassungsschutz hat vor einem Anti-Drogen-Infostand gewarnt, mit dem die unter Beobachtung stehende Scientology-Organisation (SO) unter falscher Flagge neue Anhänger gewinnen wolle. Unter dem Motto "Für eine drogenfreie Welt" solle am Sonnabend in Harburg vorgeblich über die Gefahren von Drogen aufgeklärt werden, sagte der Sprecher des Landesamts, Marco Haase, der Deutschen Presse-Agentur. Auch in der Hamburger Innenstadt und in Bergedorf gebe es in unregelmäßigen Abständen solche Info-Stände. Aus taktischen Gründen trete Scientology dabei mit der Tarnorganisation "Sag Nein zu Drogen" auf.