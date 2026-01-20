Dramatischer hätte ein Segeltörn zweier langjähriger Freunde nicht enden können. Der eine starb am 1. August 2024, der andere wurde festgenommen. Letzterer, Andreas F., schilderte vor Gericht einen gescheiterten Rettungsversuch: Im schwedischen Kattegat sei es auf dem Trimaran Jolly Rose zu einem Streit zwischen ihm und seinem Freund, dem Rechtsanwalt Thomas B., 71, gekommen. Man habe miteinander gekämpft, bis der Skipper B. über Bord ging. Nachdem es F. einmal geglückt war, ihn aus dem Wasser zu holen, sei B. wieder über Bord gegangen. F. sprang hinterher und habe versucht, B. zu greifen und zu einem Rettungsring zu ziehen. Den hatte das zufällig vorbeisegelnde Boot Laura ausgeworfen. Der unterkühlte B. ertrank.